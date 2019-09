ROMA KALINIC / La Roma ha piazzato il colpo Nikola Kalinic in attacco nelle ultime ore prima del gong del calciomercato estivo. L'ex Fiorentina e Milan, sbarcato nella Capitale in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid, si presenta quest'oggi a Trigoria nella conferenza da nuovo calciatore giallorosso. "Sono in una grande squadra, con una grande storia alle spalle. Sono felice: è una nuova avventura, spero di fare bene", ha esordito.

Kalinic prosegue: "Spero di giocare di più, ho avuto tanti infortuni negli ultimi anni.

La Roma vuole giocare la, ma dobbiamo guardare di gara in gara. Ho temuto che il trasferimento saltasse, ma fortunatamente adesso sono qua. Penso di poter fare bene, ho già giocato in Serie A e so cosa mi aspetta. Qui ci sono tanti attaccanti importanti, come ad esempioche nelle ultime stagioni ha sempre fatto molto bene. Ho sentito Edin, quasi tutti i giorni. Vedremo se giocheremo insieme".

Kalinic conclude: "Non saprei dire se in passato sono stato vicino al passaggio alla Roma. Conosco bene Fonseca, prima non l'ho sentito, parliamo ora. Penso che sia simile a Paulo Sousa: vuole il possesso del pallone e a me piace così".