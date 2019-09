JUVENTUS NEYMAR / E' terminata con un nulla di fatto la 'saga' sul futuro di Neymar.

Il brasiliano alla fine non si è mosso dal, che negli ultimi giorni di mercato ha rifiutato il nuovo affondo delquando sembrava ormai fatta per il ritorno dell'attaccante in Catalogna.

Oltre al Barça pure il Real Madrid si era avvicinato al nazionale verdeoro, senza dimenticare i rumors che indicavano anche la Juventus in agguato per il giocatore. E stando ad un retroscena raccolto dalla 'BBC', il club bianconero sarebbe entrato in piena corsa per Neymar offrendo 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. Proposta che, come successo con il Barcellona, è stata però respinta dal PSG.