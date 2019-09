CALCIOMERCATO LUCAS SILVA / Ha risolto il contratto con il Real Madrid ed ora può trovare una squadra: Lucas Silva è in Italia, alla ricerca dell'offerta giusta per riprendere a giocare. "Sono in Italia con i miei agenti, abbiamo diverse proposte e dobbiamo analizzarle. Non ho preferenze per nessun campionato perché ho intenzione di analizzare la situazione del club, ma le mie caratteristiche di gioco si adatterebbero meglio in Spagna e in Italia.

Lavoriamo con l'idea di trovare qualcosa in Europa e spero che possano esserci novità nei prossimi giorni. Non escludo altre possibilità, ma mi concentro sul rimanere qui. Voglio giocare in Europa per la mia età e perché mi sento bene. Voglio trovare un club che mi darà molte opportunità di giocare e di essere in grado di partecipare alla Champions League o all'Europa League, come ho fatto con ile il". Nelle scorse settimane, il 26enne brasiliano era stato accostato al