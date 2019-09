JUVENTUS RAKITIC RONALDO / Asse caldo negli ultimi giorni di mercato tra Juventus e Barcellona. Tanti nomi in ballo, ma alla fine nessun affare tra le due società. Almeno nell'ultima finestra estiva.

I due club infatti potrebbero tornare a trattare in vista di gennaio, con Ivan Rakitic che rimane un nome sensibile per la dirigenza della Continassa

Il vice-campione del mondo non farebbe più parte dei piani del Barça, con Valverde che non lo considera al momento un perno del centrocampo blaugrana dopo l'arrivo in Catalogna di de Jong. Rakitic potrebbe chiedere la cessione a gennaio e stando a 'Don Balon' la Juventus sarebbe pronta a riformulare una nuova offerta per il 31enne centrocampista. Il possibile arrivo dell'ex Siviglia sarebbe ben visto anche da Cristiano Ronaldo, che avrebbe dato il suo benestare alla dirigenza per l'acquisto del croato. Rakitic, eventualmente, potrebbe essere inserito nella lista per la Champions League a febbraio in caso di passaggio del turno dopo la fase a gironi.