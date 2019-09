INTER AUSILIO / Il mercato è terminato e per l'Inter, almeno sulla carta, è stato un successo: arrivati tutti o quasi i calciatori prefissati (anche se Dzeko è alla fine rimasto alla Roma), riuscita l'operazione cessioni con le tre spine Nainggolan, Perisic e Icardi che almeno per quest'anno sono state spuntate.

Ora la parola al campo mentre la società continua a lavorare: come riferisce il 'Corriere dello sport', a breve dovrebbe arrivare il rinnovo per Piero. Il direttore sportivo con l'arrivo disembrava potesse aver chiuso la sua avventura in nerazzurro, invece, è rimasto al suo posto ed ora potrebbe prolungare il suo contratto con l'. L'intesa sarebbe già stata raggiunta e a breve potrebbe esserci l'annuncio ufficiale.