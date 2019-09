NAPOLI FABIAN RUIZ / Dal ritiro della Nazionale spagnola, Fabian Ruiz ha rilasciato un'intervista a 'marca.com', in cui ha parlato anche del suo futuro: "Il club e i miei rappresentanti stanno parlando e spero che arrivi l'accordo. Io sono molto contento dal primo momento in cui sono arrivato. Mi hanno dato tanta fiducia. L'interesse di Barcellona e Real Madrid? Fa piacere essere accostati a questi club ma dico sempre che ho un contratto di quattro anni con il Napoli e sono molto contento. L'allenatore mi trasmette la fiducia che tutti giocatori desiderano".

Dal futuro al presente con le differenze calcistiche tra Napoli e Siviglia: "Anche a Siviglia il calcio è molto sentito, Betis e Siviglia hanno molti tifosi.

Napoli è una città più grande e tutta la gente tifa per il Napoli, esiste solo una squadra. Si nota ogni giorno per strada, i napoletani amano il calcio e il Napoli. Per loro la squadra è tutto e per noi è importante sentire la loro vicinanza".

Infine, sulla gara con la Juventus: "Fa male perdere la partita così. Siamo riusciti a rimontare il 3-0 della Juventus sul loro campo, una cosa molto difficile. Perdere così, all'ultima giocata - non credo neanche fosse fallo, dispiace ma può succedere. L'autogol di Koulibaly? Tutti sbagliato e non gli possiamo dare colpe. Il primo a sentirlo era lui: siamo tutti con lui perché sappiamo quanto sia importante per noi, che dia sempre il massimo e ci trasmetta sicurezza. Avrei potuto sbagliare anche io e vorrei che tutti fossero con me".