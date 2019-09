CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MATIC / Darmian, Lukaku, Sanchez, Smalling. Nella calda estate di mercato, la Serie A ha accolto ben quattro giocatori del Manchester United, ma la tradizione potrebbe continuare anche nei prossimi mesi. La rosa dei 'Red Devils' è ancora ricca di qualche esubero, stanco di fare panchina o, nella migliore delle ipotesi, di collezionare pochi minuti in campo.

Sono così diversi i calciatori che potrebbero chiedere la cessione a gennaio e alcuni nomi sono in grado di infiammare i prossimi mesi di calciomercato

Uno dei profili più accattivanti è senza dubbio quello di Nemanja Matic. Il centrocampista serbo fatica a trovare spazio e ha collezionato appena 22 minuti in questo avvio di stagione. Troppo pochi per un giocatore del suo calibro che di recente è stato nuovamente accostato alla Juventus. L'ex Chelsea è tuttavia molto apprezzato anche da Antonio Conte, che prese malissimo la sua cessione allo United nell'estate successiva alla conquista della Premier. L'Inter è pronta a tornare sul mercato dei centrocampisti, a gennaio, se necessario, e l'ex Benfica è un nome che campeggia ai primi posti nella lista del tecnico salentino. In scadenza a giugno 2020, Matic ha sul contratto un'opzione di rinnovo annuale.