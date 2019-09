MANCHESTER UNITED BRUNO FERNANDES REAL / Il Manchester United si tira indietro per Bruno Fernandes. Il portoghese nelle scorse settimane sembrava vicino al trasferimento alla corte di Solskjaer, prima dell'interesse palesato dal Real Madrid.

Pressing che poi non si è concretizzato entro la chiusura del mercato, con i 'Blancos' però che potrebbero riprovarci a gennaio. Proprio per il ritorno del Real, stando al 'Sun' il club inglese non sarebbe intenzionato a riformulare una nuova offerta allo Sporting Club Portugal per l'ex centrocampista della Sampdoria, che avrebbe una valutazione non inferiore ai 70 milioni di euro per il sodalizio lusitano.