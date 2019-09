FINLANDIA-ITALIA DIRETTA QUALIFICAZIONI EURO 2020 MANCINI LIVE CRONACA TEMPO REALE GRUPPO J - Dopo la sofferta vittoria sul campo dell'Armenia, per la sesta giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei 2020 del gruppo J è in programma Finlandia-Italia. Gli azzurri di Roberto Mancini, in testa al girone a punteggio pieno, hanno battuto gli avversari di giornata nel marzo scorso per 2-0 alla 'Dacia Arena' di Udine grazie ai gol dell'interista Nicolò Barella e dell'ex juventino Moise Kean.

I padroni di casa guidati da Markku, che nel turno precedente hanno battuto la Grecia, puntano al colpaccio per raggiungere in testa la capolista. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Ratina Stadion' di Tampere.

FORMAZIONI UFFICIALI FINLANDIA-ITALIA

FINLANDIA (5-4-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Shuller, Kamara, Lappalainen; Pukki. C.T. Kanerva

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Sensi, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini. C.T. Mancini

CLASSIFICA GRUPPO J: Italia 18; Finlandia 12; Armenia 9; Bosnia 7; Grecia 5; Liechtenstein 1