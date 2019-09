CALCIOMERATO TOTTENHAM ERIKSEN INTER MANCHESTER UNITED / Il calciomercato si è da poco concluso ma le dirigenze dei club calcistici non hanno staccato la spina, continuando a lavorare in vista dell'apertura della sessione di trasferimenti invernale. Tra le squadre più impegnate sotto questo aspetto c'è l'Inter, che potrebbe tentare il colpo Eriksen a gennaio.

A mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri però potrebbe essere un altro club di Premier League.

Secondo quanto riferito da 'thesun.co.uk', il Manchester United starebbe valutando il centrocampista per gennaio. Per arrivare in inverno al danese, il cui contratto con gli Spurs scadrà a giugno 2020, non servirà un esborso importante (in estate i londinesi avevano valutato il proprio tesserato 77 milioni di euro circa).