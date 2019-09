NAPOLI JUVENTUS LOZANO RONALDO / Esordio con gol, come da tradizione: El Chucky Lozano non ha smentito la fama di bomber al debutto e anche contro la Juventus, alla sua prima con la maglia del Napoli, è andato a segno. Proprio su Juventus-Napoli ha parlato l'attaccante messicano a 'TUDN' rivelando: "Dopo l'ultimo gol Ronadlo si è avvicinato e mi ha fatto in complimenti. Mi ha detto benvenuto in Italia. E' stato qualcosa di molto bello: è un giocatore spettacolare, di un'altra categoria, mi è piaciuto molto.

Mi è piaciuta la partita, nonostante il risultato: abbiamo giocato contro una squadra fantastica, contro grandi giocatori,non solo Cristiano".

Lozano prova anche a spiegare il perché segna sempre al debutto: "Non faccio nulla di particolare, ho sempre voglia di giocare e tutto viene naturale. Metto sempre lo stesso impegno in ogni partita e questo mi ha portato a segnare un gol al debutto anche a Napoli". Poi il messicano parla del suo ambientamento in Italia: "Devo ancora adattarmi alle abitudini, ma sono qui da molto poco e grazie a Dio sta andando tutto bene, con la fiducia del tecnico. Il mio obiettivo è lavorare, unirmi alla squadra, aumentare il mio livello di gioco, imparare da giocatori esperti e dall'allenatore",