NAZIONALI EMRE CAN ERIKSEN SERIE A/ Dopo le prime battute dei maggiori campionati europei - Premier League, Serie A, Liga, BundesLiga e Ligue 1 - ora tocca alle nazionali, fra sfide di qualificazione ai prossimi Europei di calcio e le sfide delle selezioni sudamericane. Sono molti gli osservati speciali in questa settimana, in attesa della ripresa dei vari campionati dove, per alcuni giocatori, gli scenari potrebbero totalmente cambiare anche in ottica calciomercato. Partendo da Emre Can, escluso dalla lista Champions della Juventus, passando per Eriksen, senza tralasciare le situazioni di Lovren, fino a Rakitic e al sogno di mercato di molti top club, Paul Pogba.

Calciomercato Serie A, da Emre Can a Pogba: uno sguardo alle nazionali

Nella serata di domani, la Germania sfiderà l'Olanda nel match valevole per la qualificazione agli Europei del 2020, i primi itineranti. Uno degli osservati speciali della sfida è senza dubbio Emre Can, centrocampista della Juventus di Maurizio Sarri. L'ex giocatore del Liverpool è stato escluso per scelta tecnica dalla lista Champions della Vecchia Signora e, nella mattinata di ieri, ha voluto sfogare tutto il suo disappunto nei confronti di questa decisione. Un'uscita di Emre Can che fa rialzare le quotazioni di una possibile cessione, nelle scorse settimane, per il giocatore tedesco, si era fatto avanti anche il Paris Saint-Germain. Un altro giocatore non in ottimi rapporti con il suo club è sicuramente Paul Pogba che, ad inizio mercato, sembrava destinato a lasciare il Manchester United. La sua Francia campione del mondo ospiterà prima l'Albania poi l'Andorra per due sfide non particolarmente proibitive per i ragazzi di Didier Deschamps. In ottica mercato, il Real Madrid e la Juventus sono stati i club più quotati per una possibile cessione di Pogba da parte dello United.

Calciomercato Serie A, non solo Pogba ed Eriksen: le ultime su Rakitic e Lovren

Alla fine però, i Blancos hanno dovuto rinunciare, almeno per il momento, al Polpo, mentre i bianconeri sono stati bloccati dalle mancate cessioni di diversi elementi, fra i quali anche Mario Mandzukic, a sua volta vice-campione del mondo. Da non sottovalutare anche la situazione di Christian Eriksen. In casa Inter, uno sguardo verrà dato anche in Sud-America dove si sfideranno Argentina e Cile, con il primo che potrebbe rinnovare il suo contratto con la Beneamata.

Nei giorni scorsi, Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, è stato congedato dal ritiro della Croazia in vista di un possibile trasferimento. Per l'ex giocatore del Siviglia, dopo l'interesse ad inizio mercato dell'Inter, era forte il pressing della Juventus di Fabio Paratici, bloccata però, anche in questo caso, dalle mancate cessioni, motivo per cui i bianconeri non hanno tentato l'assalto anche a Mauro Icardi, che però non vestirà la maglia dell'Albiceleste. Restando sempre in Croazia, nella giornata di ieri ha parlato anche Dejan Lovren, difensore centrale nel mirino di diverse società di Serie A. L'attuale giocatore del Liverpool ha specificato i motivi della sua mancata partenza da Anfield: "Il Milan mi ha contattato, ma la Roma è stata più insistente. I negoziati non sono però andati a buon fine". Aggiungendo: "Non merito di essere ceduto in prestito. Ora mi sento meglio, mi sono stancato di leggere e ascoltare ogni giorno che andavo via o rimanevo a Liverpool". Sibillino il difensore dei Reds, il cui contratto scadrà nel 2021.