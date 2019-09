NAPOLI RINNOVO ZIELINSKI / Terminato il mercato è il momento di pensare ai rinnovi: diversi i calciatori che nel Napoli potrebbero veder prolungato il precedente accordo. Tra questi c'è anche Piotr Zielinski: la trattativa tra gli azzurri e il polacco per il rinnovo di contratto è intavolata ormai da tempo ma sarebbe arrivata ad un punto di svolta.

Come riferisce il 'Corriere del Mezzogiorno', infatti, le parti sono vicine ad un'intesa e si lavora per sistemare i dettagli con la fumata bianca che potrebbe arrivare a breve: l'accordo è per il prolungamento fino al 2024 con ritocco dell'ingaggio che toccherà i tre milioni di euro. Sarà rivista al rialzo anche la clausola, attualmente di 65 milioni di euro. Zielinski in questo inizio di stagione è stato schierato dacome centrocampista centrale nel 4-2-3-1 voluto dal tecnico di Reggiolo. Sulle sue tracce in passato diversi club, soprattutto dicon ilin prima fila.