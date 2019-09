DIRETTA GERMANIA OLANDA / In un Girone dominato a sorpresa dall'Irlanda del Nord (quattro partite e quattro vittorie), Germania-Olanda rappresenta senza dubbio uno dei piatti forti di questo turno di qualificazione a Euro 2020.

Fermi a due partite a causa della Nations League e con soli tre punti in classifica, gli ospiti sono chiamati all'impresa per non veder aumentare il gap con la nazionale tedesca, seconda nel Gruppo C con tre vittorie su tre, tredici gol fatti e due subìti. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Ufficiali:

Germania (4-3-3) : Neuer; Ginter, Tah, Sule, Klostermann; Kimmich, Kroos, Schulz; Reus, Werner, Gnabry. All. Loew.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Babel, Depay, Promes. All. Koeman.

CLASSIFICA GIRONE C: Irlanda del Nord 12; Germania 9; Olanda 3; Bielorussia ed Estonia 0