DIRETTA ARMENIA ITALIA - L'Italia fa visita all'Armenia nella gara che inaugura la quinta giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2020, ultimo turno del girone di andata. Da una parte gli Azzurri di Mancini vanno a caccia di un'altra vittoria per restare a punteggio pieno e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno, mentre dall'altro gli ex sovietici di Gyulbudaghyants sperano in un risultato positivo che li rilanci nella corsa al secondo posto.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Republican Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambartsumyan, Calisir, Haroyan, A. Hovhannisyan; Grigoryan, Mkrtchyan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. Ct Gyulbudaghyants

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. Ct Mancini

CLASSIFICA: Italia 12, Finlandia 9, Armenia 6, Grecia 4, Bosnia 4, Liechtenstein 0.