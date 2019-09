SERIE A LIPPI SCUDETTO ZANIOLO DE LIGT / Il campionato ha messo in cantiere già le prime due giornate, fornendo indicazioni importanti agli allenatori, non solo di Serie A. Anche Marcello Lippi, attualmente CT della Cina, non si è perso questo avvio di Serie A e l'ha commentata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

SUL DISCORSO SCUDETTO - "Credo che alla fine la lotta si limiterà a Juventus, Napoli e Inter: sono le più competitive. I bianconeri poi sono gli unici in Europa ad avere due titolari per ruolo".

SU DE LIGT E DYBALA - "L'olandese è un grande, soprattutto di testa.

Sarri avrebbe preferito inserirlo in maniera graduale, facendolo crescere alle spalle di mostri sacri ma l'infortunio di Chiellini ha accelerato il tutto. Per quanto riguarda Dybala ero sicuro che sarebbe rimasto: può giocare dappertutto e attaccanti così servono".

SU ICARDI E LUKAKU - "Su Icardi dico solo che doveva andare via. Lukaku mi piace tantissimo, ha tutto: forza, umiltà, potenza e velocità".

SU ZANIOLO E KEAN - "Zaniolo è un talento, che stanno gestendo bene dal punto di vista tecnico. Psicologicamente invece non lo so. In molti gli stanno dicendo che deve rendersi conto della fortuna che ha: spero lo faccia sia lui che Kean".

SU ALLEGRI - "L'ho sentito e mi è sembrato tranquillo: si prenderà un anno sabbatico e poi tornerà".