QUALIFICAZIONI EURO 2020 FORMAZIONI ARMENIA ITALIA / Tocca all'Italia. Si torna in campo per le qualificazioni ad Euro 2020 con la formazione del Ct Roberto Mancini attesa da una sfida non impossibile, ma che sicuramente nasconde diverse insidie. A Yerevan, ore 18 italiane, si scende in campo contro l'Armenia che attualmente occupa il terzo posto nel Gruppo J di qualificazione con 6 punti conquistati in 4 partite. Una vittoria stasera, magari con un contemporaneo risultato positivo della Finlandia sulla Grecia, permetterebbe agli azzurri di fare il vuoto verso il torneo continentale.

Occhio però a non sottovalutare la formazione armena, dove spicca il nuovo arrivato in casa, Henrikh

Per quanto riguarda gli azzurri, il Ct Mancini nel consueto 4-3-3 avrebbe ormai sciolto gli ultimi dubbi con Barella che vince il ballottaggio tutto interista con Sensi, Emerson Palmieri a sinistra ed il 'Gallo' Belotti a guidare il tridente completato da Chiesa e Bernardeschi.

Probabili formazioni Armenia-Italia:

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambartsumyan, Ishkhanyan, Haroyan, A. Hovhannisyan; Grigoryan, Mkrtchyan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. Ct: Gyulbudaghyants.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. Ct: Mancini

Qualificazioni Euro 2020, classifica Gruppo J

Italia 12, Finlandia 9, Armenia 6, Grecia 4, Bosnia 4, Liechtenstein 0