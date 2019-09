Juventus, conferme dall'Inghilterra: triplo obiettivo in casa United. Più Pogba

JUVENTUS DE GEA BAILLY MATIC / Il sogno, la possibile grande occasione si chiama Christian Eriksen. Ma la Juventus nella lista dei nomi internazionali in scadenza di contratto nel 2020 ha cerchiato in rosso tanti calciatori che da qui ai prossimi mesi saranno attenzionati con l'obiettivo di anticipare la concorrenza e mettere a segno i colpi a parametro zero con cui il club bianconero da anni fa grandi affari. Non c'è solo il danese, anzi.

Dall'Inghilterra arrivano conferme secondo cui gli occhi del Ds Fabiosi sarebbero posati suldove gli obiettivi, escludendo la suggestione del ritorno di Paulche non esce mai dai radar, sarebbero ben tre.

Lo riporta anche l'edizione online del 'Daily Mail', dove si citano in particolare i nomi del portiere David DeGea, il difensore Eric Bailly ed il centrocampista Nemanja Matic, tutti quanti all'ultimo anno di contratto. Tutti e tre sono potenziali partenti a parametro zero visto che non sono stati attivati i discorsi per i prolungamenti degli accordi. Ed a differenza del portiere, che rimane il titolare tra i pali, gli altri due hanno perso posizioni nelle gerarchie di Solskjaer ed allo stato attuale delle cose la separazione appare inevitabile a fine stagione. La Juventus lo ha percepito ed è pronta ad entrare in scena.