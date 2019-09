TIKI TAKA PARDO WANDA NARA / Con il trasferimento dall'Inter al Paris Saint-Germain, decade la causa intentata da Mauro Icardi nei confronti della società nerazzurra e anche la posizione di Wanda Nara come ospite di punta e co-conduttrice del programma televisivo 'Tiki Taka' in onda su Italia 1 che era finita in bilico, non è più in discussione.

'Mediaset', infatti, fa sapere che la moglie-agente dell'argentino sarà confermata in trasmissione e dopo le parole dure di ieri , il conduttore Pierluigitorna a parlare della situazione e della richiesta di allontanamento che aveva avanzato: "Come già espresso alla Direzione confermo che se la vertenza legale tra Inter e Icardi fosse proseguita non me la sarei sentita di condurre il programma con Wanda parte del cast fisso, per logici motivi di equidistanza verso tutte le parti in causa - le parole riportate da 'Sportmediaset' -. Ora che la causa è stata ritirata e Icardi ha rinnovato, da parte mia c’è come ovvio la massima disponibilità a continuare con Wanda e tutto il cast di Tiki Taka in un clima di massima collaborazione".