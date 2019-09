TENNIS US OPEN BERRETTINI / Storica impresa per Matteo Berrettini agli US Open di tennis. Il tennista romano supera in cinque tiratissimi set (quasi 4 ore di gioco) Gael Monfils ed è il secondo italiano nella storia dopo Barazzutti a raggiungere le semifinali dello Slam newyorkese.

Berrettini dopo un inizio in sordina è cresciuto nel corso del match, superando al tie-break del parziale decisivo (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 il risultato finale) il francese testa di serie numero 13 del torneo. Berrettini, che con questo risultato entrerà lunedì nei primi 15 del mondo, incrocerà venerdì per un posto in finale il vincente tra