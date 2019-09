JUVE CAGLIARI PAVOLETTI CHIELLINI / Giorgio Chiellini e Leonardo Pavoletti ai box e accomunati dallo stesso e sfortunato destino.

Dopo il capitano della, sotti i ferri martedì, anche il centravanti delè stato operato oggi al ginocchio nella stessa clinica di Innsbruck. Chiellini è andato a far visita al collega dopo l'intervento, con Pavoletti che ha scherzato sui social: "Oh Chiello stai calmo... non mi devi marcare anche qui. Va bene che il ginocchio è nuovissimo... ma tanto ci vediamo presto in campo, promesso", ha postato l'attaccante - insieme ad una foto - scherzando insieme allo juventino.