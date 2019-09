SZCZESNY JUVENTUS CHAMPIONS DE LIGT BUFFON / Tempo di sosta per le nazionali, i calciatori possono cogliere occasione per tracciare i primi mini bilanci di inizio stagione e fissare gli obiettivi. Non fa eccezione il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, che ha parlato a 'Przeglad Sportowy': "Juve ossessionata dalla Champions League? Non la definirei in questo modo, piuttosto è un sogno e un obiettivo.

Ogni anno ci sono tante candidate alla vittoria quindi non siamo favoriti, lo scorso anno non siamo riusciti a vincerla ma non l'abbiamo considerato un dramma".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Poi l'estremo difensore polacco ha difeso de Ligt: "Se diventerà un giocatore eccezionale? Se giudichiamo dalle sue qualità sì, se qualcuno vedesse solo la partita con il Napoli magari non avrebbe la stessa idea. Ma bisogna stare calmi, perché ha 20 anni e colpisce per maturità e personalità da leader, ha un grande futuro". Poi sul ritorno di Buffon, Szczesny scherza: "A Roma con me faceva panchina il miglior portiere del mondo, Alisson, e ora il miglior portiere della storia, Buffon. Quindi probabilmente vuol dire che sono il miglior portiere del mondo e della storia. Scherzi a parte, è preziosa la presenza di Gigi, sarei uno stupido a non approfittarne".

F.I.