MILAN PIATEK INTERVISTA GIAMPAOLO / La partenza del Milan in campionato è stata senza dubbio a rilento, con la vittoria contro il Brescia che non ha entusiasmato. In particolare Piatek si è attirato diverse critiche per un precampionato avaro di gol e un inizio stentato. Il polacco in ogni caso è fiducioso: "Prima non ero in forma, le gambe erano pesanti e l'ho sentito fino all'Udinese. Non ero fresco, ma ora sono in forma e mi sento bene ma c'è comunque un nuovo allenatore e un nuovo modulo. Serve tempo, poi i difensori ora mi trattano diversamente e mi marcano strettissimi.

Poi gli arbitri in Italia proteggono più i difensori che gli attaccanti".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Piatek, però, non vuole sentir parlare della scorsa stagione come fortunata: "Se segni 30 gol in 48 partite non sei fortunato. Se ne fai 8 in 5 partite potresti esserlo, ma non è stato così. Mi devo confermare ma non è un'ossessione - le parole a 'Foot Truck' -, ho segnato tantissimo lo scorso anno e non si può parlare di fortuna. Il numero 9? Dopo l'occasione col Brescia, i miei compagni mi ha detto detto di cambiarlo ma io l'ho sempre voluto. Non sono però il classico attaccante che non sa giocare fuori area, le statistiche dicono altro". Infine su Giampaolo: "È molto esigente e ha sempre pronte 15 opzioni per una giocata, ma per noi è stato difficile perché all'inizio della preparazione c'erano tanti ragazzi della Primavera".

F.I.