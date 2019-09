CALCIOMERCATO JUVENTUS MEUNIER PSG / Estate di grandi manovre sulle fasce in difesa per la Juventus. Out Cancelo e Spinazzola, dentro Danilo e Luca Pellegrini, anche se il giovane esterno ex Roma è poi tornato al Cagliari in prestito. I bianconeri sono rimasti con la rosa un po' corta in quel ruolo e molto spesso si è fatto il nome di Thomas Meunier del PSG. Tuchel non lo vede e gli preferisce sia Dagba che Kehrer: per questo il belga non è stato lontano dall'addio in estate. A rivelarlo è stato lo stesso calciatore a 'RTBF': "È stato un periodo intenso con molti interessamenti e discussioni.

Sarei potuto andarmene ma non è successo perché non si sono trovati gli accordi".

Nonostante i contatti con Juve, Valencia e altre squadre, Meunier ha sempre avuto solo un pensiero: "Ho detto spesso che voglio restare a Parigi. Ho un anno di contratto e spero ancora in un rinnovo. La situazione si è complicato un po' visto che non sono più la prima scelta". Possibile partenza a gennaio? "Ho parlato già con l'allenatore, sappiamo che sarà un anno difficile ma penso che partire a metà stagione sia una cattiva idea. I club a gennaio agiscono solo per necessità e non dietro ragionamenti. Quindi non andrò via a gennaio, anche se dovessi restare in panchina in questi mesi". Ora bisogna valutare quello che invece è il pensiero del PSG, che in inverno avrebbe l'ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione".