DANI OLMO MILAN DINAMO ZAGABRIA / Il Milan ha cercato per diverse settimane un attaccante in grado di puntellare il reparto a disposizione di Giampaolo. Alla fine è arrivato Ante Rebic, nome sorto in extremis nella selva di calciatori seguiti dai rossoneri. Tra questi c'era anche un giovane talento di grandissime prospettive come Dani Olmo, che ha fatto benissimo anche nell'Europeo Under 21. Tante squadre erano interessate a Olmo e tra queste in prima fila c'era il Milan, oltre alla Roma.

Maldini e Massara, però, si sono tirati indietro per la richiesta stellare della Dinamo Zagabria, da circa 40 milioni.

Lo stesso classe '98 non ha gradito il prezzo fatto dal suo club per il cartellino del giocatore: "Era troppo alto, non perché io pensassi di valere meno, ma perché io gioco nel campionato croato e i club stranieri fanno caso a questo. E' molto difficile per chiunque inraggiungere quella valutazione", ha detto 'Sportske Novosti'.

Lo spagnolo continua: "Non ho niente da nascondere, volevo lasciare la Dinamo e andare in un cub più forte dei primi 5 campionati europei. Questa estate sarebbe stato il momento giusto. Inoltre una cessione del genere sarebbe stata la cosa migliore sia per me che per la società. In ogni caso darò tutto per la Dinamo per aiutarla a raggiungere gli obiettivi". Secondo i media croati, la Dinamo Zagabria avrebbe anche offerto il rinnovo di contratto a Olmo da 1,2 milioni a stagione. In ogni caso Milan e Roma possono presto tentare un nuovo assalto, magari stavolta i croati si ammorbidiranno.

F.I.