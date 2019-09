NEYMAR SUAREZ MESSI BARCELLONA / Sono state settimane molto lunghe quelle di agosto per il calciomercato europeo. Al centro c'era il probabile ritorno di Neymar al Barcellona: il brasiliano ha provato in tutti i modi a riabbracciare Messi e Suarez, ma i club non hanno trovato l'intesa.

Se ne riparlerà tra un anno, anche se il fuoriclasse delcontinuerà a tenersi in contatto con i suoi amici.

Dopo che Messi ha rivelato qualche tempo fa l'esistenza di un gruppo su Whatsapp proprio con Neymar e Suarez, chiamato 'Sudacas', lo stesso uruguaiano ha raccontato come tutti loro hanno vissuto questo periodo di trattative. "In quel gruppo ultimamente abbiamo parlato poco, gli abbiamo lasciato il suo tempo e il suo spazio. Ma ora abbiamo ripreso a chiacchierare visto che la situazione è più tranquilla", ha spiegato a 'Fox Sports Radio'.

Il bomber classe '87 continua: "Abbiamo parlato con Ney quando ha voluto andare via dal Barcellona, aveva detto che era la decisione migliore per lui e ora invece ha fatto tutto il possibile per tornare". Poi su Messi: "Ci capiamo alla grande, non c'è neanche bisogno di guardarci. Quando lui prende palla so già dove lancerà e io comincio a correre. Griezmann? Lo abbiamo ricevuto al meglio, facendogli anche vedere che noi siamo in realtà molto umili, siamo tutti uguali".

F.I.