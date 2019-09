CAGLIARI INFORTUNIO PAVOLETTI / Lungo stop come nelle previsioni per Leonardo Pavoletti dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nelle scorse settimane.

Il centravanti del, sotto i ferri oggi, non rientrerà prima di aprile come comunicato dal club sardo: "Il calciatore Leonardo Pavoletti si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro - si legge - L'operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, alla presenza del medico sociale del Club, dottor Roberto Mura, è riuscita perfettamente. L'attaccante inizierà ora l'iter riabilitativo, i tempi di recupero per la piena ripresa all'attività agonistica sono stimati in circa".