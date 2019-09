JUVENTUS RAMSEY MOMBLANO CHAMPIONS / Juventus scossa dal caso Emre Can, che nel pomeriggio sui social ha rettificato lo sfogo delle ore precedenti sull'esclusione dalla lista per la fase a gironi di Champions League.

Al contrario del tedesco è stato inserito invece Aaron, che finora complice una condizione fisica non ottimale non ha ancora esordito in gare ufficiali con la compagine bianconera.

Il centrocampista gallese, in campo solo per quache minuto nell'amichevole contro la Triestina, potrebbe però marcare visita anche per gli impegni in campo europeo come rivela Luca Momblano: "Ramsey salterà con ogni probabilità le prime due-tre partite di Champions", ha sottolineato il giornalista a 'Top Calcio 24'. L'ex Arsenal, dopo aver smaltito l'infortunio muscolare alla coscia rimediato quando vestiva ancora la maglia dei 'Gunners', nelle scorse settimane ha accusato una fastidiosa lombalgia che al momento non dà certezze sui tempi di recupero.