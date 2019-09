JUVENTUS WILLIAN CHELSEA / Terminato il mercato estivo, ci si proietta già al prossimo anno: le società guardano soprattutto con attenzione ai calciatori in scadenza che potrebbero diventare delle occasioni low-cost da prendere a volo. Tra i calciatori attenzionati dalla Juventus c'è ad esempio il brasiliano Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea e con l'accordo con il rinnovo che al momento non arriva.

Per l'esterno 31enne quest'anno tre presenze con i Blues, tutte partendo dalla panchina, una situazione che a lungo andare potrebbe condizionare la scelta futura del calciatore. Così i bianconeri continuano a guardare con attenzione ciò che accade intorno a Willian: secondo quanto riferisce l''Express', la Juventus potrebbe addirittura anticipare già a gennaio l'assalto all'ex, provando a portarlo in Italia già in questa stagione. Soltanto un'idea al momento che potrà diventare più concreta con il passare dei mesi e con l'avvicinarsi della finestra di mercato invernale.