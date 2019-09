Roma, Schick: "Ecco perché sono andato via"

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LIPSIA / Dopo due stagioni deludenti, Patrik Schick ha lasciato la Roma. Per lui nuova avventura al Lipsia, dove spera di ritrovarsi. L'attaccante ha parlato dal ritiro della Repubblica Ceca, spiegando: "E' stata la mossa giusta, a Roma non mi sentivo pienamente felice.

Non parlo di fuga, ma avevo davvero bisogno di un cambiamento, anche se fino all'ultimo ero pronto sia a partire per Lipsia, sia a rimanere a Roma a combattere per un altro anno. Perché non è andata bene in giallorosso? Ci sono stati più fattori. E' stato difficile iniziare senza preparazione adeguata, poi le aspettative, la pressione e gli infortuni hanno fatto il resto".