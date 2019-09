JUVENTUS HAVERTZ / Kai Havertz, 20enne centrocampista del Bayer Leverkusen, si candida ad essere uno dei nomi più importanti delle prossime sessioni di mercato. Diverse le squadre che hanno messo gli occhi su di lui, a partire dalla Juventus, passando per Arsenal e Liverpool, finendo con il Borussia Dortmund.

Proprio il club tedesco potrebbe avere un alleato importante, Marcoche in un'intervista a 'sport1.de' lancia l'assalto al suo connazionale: "Farò di tutto per portarlo al Borussia. Non so quanto crescerà la sua valutazione e se diventeranno troppo alte per ilma farò del mio meglio come ho già fatto per Julian. Anzi, proprio con Julian ho un alleato che lo conosce molto bene: vediamo cosa accadrà in futuro".