ARMENIA ITALIA BONUCCI CHIELLINI RAZZISMO / Leonardo Bonucci ha preso la parola in conferenza stampa, accanto al Ct Mancini, alla vigilia di Armenia-Italia, match di qualificazione a Euro 2020. Ecco le parole del difensore azzurro: "Le due partite precedenti sono state difficili. Quella a Napoli ci ha compromesso il cammino per il Mondiale perché non ci ha fatto essere testa di serie.

Contro loro le partite sono sempre difficili: vengono da un risultato positivo e questo gli dà molto entusiasmo, poi domani avranno molta voglia di fare bene ma noi siamo qui per portare a casa i tre punti.? Gli facciamo un grosso in bocca al lupo, ci mancheranno la sua leadership e il suo carisma, lo aspettiamo. Sul razzismo, è una situazione delicata, ci sono i mezzi per prendere i colpevoli. Non è corretto generalizzato ma si possono andare a prendere i colpevoli e non farli più entrare negli stadi. Non credo che succede solo in Italia, abbiamo visto altri episodi in altri campionato europei. Comunicato Ultrà? Non l'ho letto, non posso rispondere".