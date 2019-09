NAPOLI LISTA SERIE A / Anche il Napoli ha presentato la lista dei 25 calciatori per la Serie A: una piccola sorpresa l'inserimento di Amato Ciciretti, rimasto in azzurro dopo che le trattative per la sua cessione non sono andate in porto. L'ex Benevento ed Ascoli è stato inserito nella lista presentata per il campionato e vestirà la maglia numero 18.

Questo l'elenco completo:

Lista Over 22

Ospina

Karnezis

Malcuit

Mario Rui

Maksimovic

Koulibaly

Ghoulam

Manolas

Tonelli

Allan

Fabian

Younes

Callejon

Llorente

Lozano​​​​​​​

Mertens

Ciciretti

Milik

Over 22 formati in Italia

Di Lorenzo​​​​​​​

Hysaj

Zielinski

Tonelli

Over 22 formati nel club

Luperto

Insigne

Under 22

Meret

Elmas

Gaetano