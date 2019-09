Juventus, ESCLUSIVO: sprint Al-Rayyan per l'alternativa a Mandzukic

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BORJA / C'era anche l'Al-Rayyan tra le tre squadre qatariote interessate a Mario Mandzukic .Sul mercato ormai da mesi ed escluso dalla listadella, l'attaccante croato non è mai stato così convinto di seguire le orme del suo ex compagno di squadra Benatia, che lo scorso inverno si è trasferito all'Al-Duhail. Titubanze che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it , hanno convinto l'Al-Rayyan a intensificare i contatti per Miguel. La trattativa con ilè in fase avanzata e l'accordo può arrivare sulla base del prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 9 milioni di euro.