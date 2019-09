JUVENTUS BONUCCI EMRE CAN / Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Armenia-Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2020.

Tra i temi affrontati, anche le dichiarazioni di, suo compagno alla, sull'esclusione dalla lista Champions. Interpellato, Bonucci ha risposto: "Non so bene cosa sia successo con Emre Can. La comunicazione credo sia fondamentale in questi casi: ora devo pensare all'Italia perché dobbiamo vincere queste due partite fondamentali".