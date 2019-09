CALCIOMERCATO ROMA UNDER / Sembrava destinato a partire in estate, invece Cengiz Under ha rinnovato il suo contratto con la Roma e proverà a essere protagonista nel nuovo corso giallorosso targato Fonseca.

Dal ritiro della, l'attaccante ha rilasciato interessanti dichiarazioni a 'TRT Spor': "Amo davvero tanto Roma, sono felice di aver rinnovato il contratto. Allo stadio c'è la stessa atmosfera che si vive qui in Turchia. Non ho intenzione di iniziare una nuova avventura. Ma mi mancava tornare a casa e mangiare il nostro cibo.? Lo aiuterò, spero diventi titolare. Sono orgoglioso che in Serie A ci siano tanti giocatori turchi".