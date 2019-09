PARDO WANDA NARA ICARDI TIKI TAKA / "Wanda Nara e Icardi hanno fallito". Perluigi Pardo 'tuona' sulle frequenze di 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti convocati'. Nel mirino il bomber argentino, trasferitosi all'ultimo al PSG e sua moglie nonché agente che peraltro è da più di un anno ospite fissa del programma da lui condotto sulle reti 'Mediaset', ovvero 'Tiki Taka': "La vicenda che abbiamo vissuto è stata surreale e la strategia di Wanda, ammesso che ce ne fosse stata una, si è alla fine rivelata un fallimento totale. Icardi è forte ed è ovvio che vada a giocare, ma l’idea che un giocatore come lui, che ha segnato ben 124 gol con la maglia dell’Inter, vada via in questo modo...L'altra notte c’erano i caroselli dei tifosi interisti.

Ha salvato il salvabile, ma non è una vittoria andare a fare la quarta punta al Paris Saint-Germain. Se questo è un trionfo, io sono magro...Avevo consigliato di accettare le proposte di, erano le piazze ideali per rilanciarsi dopo quello che era successo. Era una grande occasione, Icardi avrebbe potuto sentirsi un re, invece è arrivato all'ultimo giorno di mercato come scommessa, dopo aver fatto causa alla società".

Se Icardi fosse rimasto a Milano, Wanda Nara avrebbe rischiato l'addio proprio a 'Tiki Taka': "La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale, l’ho detto all’azienda", ha svelato in conclusione Pardo confermando, in realtà, le indiscrezioni di questi giorni. L'argentina dovrebbe essere presente nel programma che ora tornerà dopo la sosta, a meno ovviamente di colpi di scena tutt'altro che impossibili.