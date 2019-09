ARMENIA ITALIA MANCINI BELOTTI / Con il via della nuova stagione torna in campo anche l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sfideranno domani l'Armenia a Yerevan per le qualificazioni ai campionati europei 2020. Il ct, che ha dovuto rinunciare all'ultimo anche ad Insigne oltre a De Sciglio, Cristante e Chiellini, opterà molto probabilmente per un 4-3-3.

Il tecnico punta ad una squadra che mostri qualità e che sappia portare un pressing alto. Il favorito per una maglia da titolare come centravanti, riferisce 'Sky Sport', sarebbe Andrea. Mancini potrebbe fare turnover in vista dell'impegno, sulla carta più complesso, contro la. In difesa, al fianco di, dovrebbe esserci

Probabile formazione:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.