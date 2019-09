LAZIO CORREA MILINKOVIC-SAVIC TARE / Concluso il calciomercato, ora la Lazio lavora per blindare i propri talenti. Il club biancoceleste, in particolare il ds Tare, da tempo è in contatto con gli agenti dei propri big per un eventuale prolungamento del contratto e ora, conclusa la sessione estiva, c'è tempo per concretizzare il tutto.

Il 'Corriere dello Sport' sottolinea come a breve possano esserci nuovi contatti con Correa, per cui è pronto un adeguamento dell'ingaggio a 2 milioni di euro l'anno più bonus, con una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Allo stesso modo, adeguamenti sarebbero pronti anche per Milinkovic-Savic, che potrebbe vedere il proprio contratto aumentare rispetto ai 3 milioni di euro attuali e per Luis Alberto.