JUVENTUS PARATICI COBOLLI GIGLI / Paratici nel mirino per quanto fatto nel calciomercato estivo.

Ad attaccare il direttore sportivo ci ha ora pensato l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli: "L'esclusione dalla lista Champions League di Emre Can è figlia di una sbagliata campagna di acquisti e cessioni di Paratici - ha tuonato Cobolli Gigli a 'Radio Punto Nuovo' - Marotta non avrebbe agito così. Emre Can ma pure Mandzukic non possono essere esclusi, senza dimenticare Dybala che è stato inserito solo perché non sono riusciti a venderlo. Paratici e Andrea Agnelli hanno sbagliato, il secondo perché ha lasciato troppo margine di scelta al primo. E ricordo anche la storia di Lukaku, grande smacco. Marotta poi è riuscito a sistemare Icardi, perché ci sa fare, Paratici no", ha concluso.