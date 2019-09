SONDAGGIO JUVENTUS /Juventus ancora campione d'Italia.

E' il verdetto secondo il 50 per cento dei follower dell'account Twitter di Calciomercato.it che hanno partecipato al nostro sondaggio su quale squadra si aggiudicherà lo scudetto. Anti-Juve è l', scelta dal 31% dei votanti. Soltanto l'11% ha invece scelto ilcome favorita per la vittoria finale. Per il 9% per cento dei votanti a diventare campione sarà invece una quarta squadra.