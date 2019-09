ROMA STROOTMAN OLYMPIQUE MARSIGLIA / "Ho pensato di tornare alla Roma, ma l'Olympique Marsiglia non ha trovato l’offerta interessante o sufficiente". A svelare il retroscena ai microfoni di 'Vtbl', dal ritiro della nazionale olandese, è Kevin Strootman. "Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e arriva la tua vecchia squadra di certo ci pensi.

Ma poi non se n'è fatto niente" ha proseguito il centrocampista olandese, che però è ai margini della squadra transalpina.

"L'anno scorso ho firmato per cinque stagioni al Marsiglia. Se il tuo presidente dice una cosa del genere, non dà una bella sensazione. Preferiresti sentirti dire che sei importante e che tutti vorrebberro che tu restassi, ma non è stato questo il caso" ha concluso il giocatore.