SPAL ESCLUSIVO AGENTE IGOR / "Mi aspettavo un grande impatto, ma non così in fretta...". Lo ha detto in esclusiva a Calciomercato.it Marcelo Mascagni, agente del brasiliano Igor grande sorpresa delle prime due giornate di Serie A. "Sapevo già avesse tutto per diventare giocatore di spicco nell'arco della stagione, sia per le sue qualità tecniche sia perché molto giovane. Ma ad essere onesti, la sorpresa più grande sono state le sue prestazioni nel ruolo di laterale sinistro (nel 3-5-2, ndr), perché in realtà avevo già immaginato che sarebbe riuscito a distinguersi giocando come difensore centrale". Il classe '98 è arrivato alla Spal a inizio estate dopo un anno positivo in prestito all'Austria Vienna. Nelle casse del Salisburgo sono finiti appena 1,2 milioni di euro, con il club austriaco che è riuscito a strappare un 5% sulla futura rivendita.

Nato a Bom Sucesso, comune nello Stato del Parana, Igor ha sicuramente un potenziale enorme che potrebbe consentirgli di esplodere e affermarsi qui in Italia: "Una delle sue più grandi qualità è la personalità, la fiducia in sé stesso - ha sottolineato Mascani - Non tutti i 21enni hanno fatto come lui nel debutto in Serie A. E' un ragazzo che lavora molto duramente, serio e di grande carattere. Inoltre, ha una qualità tecnica molto elevata per un difensore.

Per quanto riguarda ciò che deve migliorare, direi che deve ancora adattarsi un po' di più alla fase difensiva nel ruolo di laterale dove ha giocato di rado con la maglia dell'Austria Vienna, in quanto si tratta di un posizionamento molto diverso da quello classico da difensore. Ma ci vorrà nel tempo... Io comunque credo molto in lui, a mio avviso ha le potenzialità per giocare un giorno in un grande club europeo. Ora però deve pensare al presente, che è la Spal, a dare gioie ai tifosi estensi che lo hanno accolto nel migliore dei modi e alla società che ha scommesso su di lui nonostante provenisse da un campionato minore".

Per assicurarsi Igor, il ds Vagnati ha dovuto sconfiggere una concorrenza importante e trattare a lungo con una potenza economica come il Salisburgo: "Un primo tentativo da parte loro ci fu già a gennaio, ma non riuscimmo a ottenere il via libera dall'Austria Vienna - ha svelato a Calciomercato.it Marcelo Mascagni, che ha fatto anche da intermediario nella trattativa tra Spal e Salisburgo - Ne abbiamo parlato di nuovo a maggio riuscendo a far trovare un accordo tra i due club dopo alcune settimane di trattative. Al ragazzo erano interessate altre tre-quattro squadre europee, ma abbiamo sempre dato la priorità alla Spal, perché la Serie A è un campionato importante e nella società ferrarese ci sono dirigenti di cui ci fidiamo".

Tra gli obiettivi di Igor c'è ovviamente quello di conquistare la maglia della Nazionale brasiliana: "E' una delle sue massime aspirazioni, soprattutto per le Olimpiadi, dato che ha meno di 23 anni - ha evidenziato Mascagni in conclusione - Speriamo che la commissione tecnica brasiliana gli dia una possibilità nella preparazione che sta iniziando, sia come laterale sinistro o, meglio ancora, come centrale, perché un difensore mancino con la sua qualità, con la sua esperienza dovuta a tanti anni in Europa, anche se giovane, non è sicuramente facile da trovare".