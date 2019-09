INGHILTERRA OWEN CAPELLO / Michael Owen, ex attaccante di Liverpool e Real Madrid, ha presentato la propria autobiografia, in cui ha parlato della sua carriera. Tra i temi trattati c'è anche quello riguardante Fabio Capello, ex CT dell'Inghilterra.

L'ex calciatore non ha risparmiato le critiche nei confronti del suo ex commissario tecnico: "Quando ci ha riunito nel suo primo allenamento con l'Inghilterra - ha dichiarato a 'mirror.co.uk' - noi calciatori abbiamo subito notato due cose: era molto severo sul cibo da mangiare e non sapeva parlare inglese. Non so come a federazione avesse fatto a nominare CT uno che non sapeva parlare la lingua. Capello ha rovinato sia la mia carriera sia il calcio inglese. Per farlo è stato anche pagato profumatamente".

