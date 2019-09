ROMA MILAN LOVREN / "Il Milan mi ha contattato, ma la Roma è stata più insistente. I negoziati non sono però andati a buon fine". In una lunga intervista rilasciata a 'Sportske novosti', Lovren ha confermato l'interesse di Milan e soprattutto Roma nella sessione di calciomercato appena conclusa.

Il difensore croato ha chiarito: "Non voglio cambiare squadra per dimostrare a qualcuno chi sono e come gioco: sono un professionista, ho vinto una Champions League e una medaglia d'argento ai Mondiali e non merito di essere ceduto in prestito. Ora mi sento meglio, mi sono stancato di leggere e ascoltare ogni giorno che andavo via o rimanevo a Liverpool. "Dejan è qui, Dejan è lì", ma nessuno in realtà sapeva nulla. Tutto ciò mi ha infastidito per l'intera l'estate, non ho voluto forzare la mia cessione".