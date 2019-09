Fiorentina e Sampdoria, l'annuncio di Ben Arfa sulle offerte ricevute

CALCIOMERCATO FIORENTINA SAMPDORIA BEN ARFA / Hatem Ben Arfa è uno degli svincolati illustri rimasti senza squadra. Il franco-tunisino può ancora abbracciare un nuovo progetto, dopo aver concluso la sua avventura con il Rennes.

Accostato in Italia a, il classe '87 ha spiegato attraverso instagram, il motivo per cui ha preferito non firmare con i club che si sono fatti avanti: "Nessuno dei progetti che mi hanno offerto mi ha attratto. È come con una donna: se non ti piace, lasciala andare".

