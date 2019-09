CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Gli ultimi giorni di mercato non s'infiammano solo con i grandi nomi ma anche con i giovani talenti su cui le società fanno importanti investimenti in prospettiva. Tra campionato e campagna trasferimenti, Football Under per Calciomercato.it propone il suo consueto focus settimanale:

1. Il Verona domenica ha portato a casa la prima vittoria in campionato sul campo del Lecce, quindi, in una sfida salvezza. Juric ha dato fiducia nelle prime gare stagionali, sia in campionato che in Coppa Italia, a Marash Kumbulla, difensore italiano ma di origini albanesi classe '2000. Nella retroguardia a tre del Verona, Kumbulla può giocare sia da centrale che da "gancio" soprattutto sul centro-sinistra, assicura rapidità ed efficacia negli interventi difensivi.

2. Negli ultimi giorni di mercato la Roma ha rinforzato la difesa della Primavera guidata da Alberto De Rossi a Wiktor Plesnierowicz, difensore classe '2001 pescato dal Lech Poznan, dove ha portato a casa anche quattro presenze nella seconda squadra che disputa la II° Liga, la terza divisione polacca. Plesnierowicz è pronto a dare il suo contributo sin dall'esordio in campionato in programma il 14 settembre contro il Chievo Verona.

3. Il Napoli nell'ultimo giorno di mercato si è concentrato soprattutto sulla cessione di Verdi al Torino, in entrata ha portato a casa un rinforzo per la Primavera. Si tratta di Samuele Vianni, attaccante classe '2001 acquistato a titolo definitivo dalla Virtus Entella con un investimento di 700 mila euro che ha permesso al club di De Laurentiis di battere la concorrenza di altre squadre di serie A come per esempio Torino e Sassuolo. Vianni nella scorsa stagione ha realizzato 18 reti nella Berretti della Virtus Entella che ha vinto campionato e la Supercoppa battendo in finale il Torino, per lui si sono aperte le porte della prima squadra con tre presenze e una doppietta in Coppa Italia contro la Carrarese. E' una seconda punta rapida, capace nell'attacco alla profondità, abile nella finalizzazione dell'azione.

4. C'è un Ranocchia anche alla Juventus, si tratta di Filippo, centrocampista classe '2001 che il club bianconero ha preso dal Perugia nell'operazione che ha portato Nicolussi Caviglia in Umbria. Ranocchia è una classica "mente" del centrocampo, ha intelligenza tattica, la sensibilità per la verticalizzazione e il cambio di gioco, ha qualità nel calcio sia nel corto che nel lungo.

Al Perugia Ranocchia ha strappato l'esordio in serie B contro il Foggia, una presenza ai play-off nella gara persa ai supplementari contro il Verona e poi nella stagione in corso ha portato a casa 25 minuti complessivi nelle due vittorie conquistate in Coppa Italia contro la Triestina e il Brescia.

5. L'Atalanta negli ultimi giorni di mercato ha provato a prendere Trincao, attaccante esterno di proprietà del Braga, che ama partire da destra, venire dentro al campo e sfoderare il suo mancino. Trincao si è messo in mostra soprattutto nelle Nazionali giovanili, nell'estate del 2018 fu uno dei trascinatori del Portogallo alla vittoria dell'Europeo Under 19 segnando cinque reti, una anche contro l'Italia in finale. A giugno, invece, Trincao ha disputato anche il Mondiale Under 20 segnando anche una rete decisiva per battere la Corea del Sud che poi si è fermata solo in finale, dove è stata sconfitta dall'Ucraina.

6. Il Barcellona è molto attento a far crescere senza sosta il proprio vivaio, ad aggiungere costantemente talento alla propria filosofia di calcio, la scorsa settimana ha investito tanto su un talento di 16 anni: Pedri del Las Palmas (pagato 10 milioni per il prestito più 10 per il riscatto) che ha sottoscritto un contratto quinquennale.

7. Il Parma in sinergia con l'Inter, per rinforzarsi nel campionato Primavera 2, ha preso Emerson Espinoza, centrocampista classe '2001, con otto presenze nella Nazionale Under 20 dell'Ecuador. L'Inter osserverà il suo talento, verificherà la sua crescita per capire se sarà opportuno portarlo a Milano.

8. La Fiorentina ha acquistato Bobby Duncan dal Liverpool, cugino di Steve Gerrard. Duncan è un attaccante centrale classe '2001, nell'ultima stagione ha realizzato 25 reti tra campionato Under 18, Fa Youth Cup e Youth League con due reti segnate contro il Napoli e la Dinamo Zagabria. Duncan aveva iniziato l'annata in corso con due presenze nell'Under 23 del Liverpool e una nell'Efl Trophy prima del trasferimento a Firenze.

9. Il Torino ha portato a casa molti rinforzi per la Primavera guidata da Sesia, dopo che Coppitelli ha intrapreso la nuova avventura da allenatore dell'Imolese. Tra i rinforzi più interessanti c'è Ibrahim Karamoko, centrocampista classe '2001 molto dinamico che ha debuttato anche in prima squadra nella vittoria conquistata ai rigori contro il Ravenna in Coppa Italia.

10. Il Genoa, grazie alle disgrazie del Palermo, ha evitato la retrocessione in Primavera 2, il verdetto che aveva emanato dal campo dopo la sconfitta al play-out contro l'Empoli. Sul mercato i rossoblù si sono rinforzati con Tiago Goncalves, Hossein Zamani, Steeve-Mike Eboa Ebongue dal Bordeaux e Theo Cenci, difensore classe '2002 preso dal Genk, che può essere schierato anche nell'Under 18. Il Genoa è uno dei nove club che ha aderito a questo campionato sperimentale con Fiorentina, Atalanta, Inter, Milan, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Torino.