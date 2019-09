CALCIOMERCATO EMRE CAN PSG BARCELLONA RAKITIC / La fine del calciomercato ha portato un risvolto importante in casa Juventus. Il protagonista è Emre Can, il quale è rimasto alla corte di Sarri non rientrando però all'interno della lista dei nomi che potranno prendere parte alla Champions League. L'ex Liverpool e Bayern Monaco, che si detto scioccato da tale decisione, potrebbe quindi seriamente tornare a infiammare il mercato bianconero durante la prossima sessione di gennaio. Sono diverse le piste che potrebbero scaldarsi, soprattutto all'estero.

Una di queste potrebbe portare il classe '94, valutato non meno di 30 milioni di euro, al, società che potrebbe compiere un investimento in mediana, dopo aver accolto in attacco l'ex Inter Mauro

Per tutte le notizie più importanti della giornata CLICCA QUI!

Un'altra soluzione da non scartare è quella legata al Barcellona. In questo senso il direttore sportivo Paratici potrebbe tentare di mettere in piedi uno scambio con gli spagnoli, finalizzato a portare a Torino Ivan Rakitic. Il centrocampista croato infatti avrà un anno e mezzo di contratto a gennaio, situazione che potrebbe consentire di impostare la trattativa sulla base di uno scambio alla pari.