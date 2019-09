CALCIOMERCATO TORINO MILLICO / Vincenzo Millico è uno dei talenti più importanti presenti in casa del Torino.

Il giovane attaccante classe 2000, secondo quanto rivelato da 'Tuttosport', sarebbe dovuto partire per fare esperienza durante la sessione di calciomercato da poco conclusasi ma per questioni di tempo la situazione non si è concretizzata. Ora il 19enne avrà tempo fino a gennaio per verificare quanto minutaggio riuscirà a collezionare. Qualora non riuscisse a trovare abbastanza spazio, durante la sessione invernale di trasferimenti potrebbe concretizzarsi una sua partenza in prestito.

