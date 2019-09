CALCIOMERCATO SERIE A BIG EUROPA BOATENG JAMES RAKITIC VIDAL / Il mercato estivo si è chiuso, anche se non per tutti i Paesi, appena un giorno e mezzo fa, eppure noi di Calciomercato.it (ma anche gli addetti ai lavori) abbiamo cominciato già a ragionare e a buttare giù qualche idea nonché a ipotizzare qualche scenario in vista di quello invernale che aprirà i battenti il 2 gennaio 2020 per concludersi il 31 dello stesso mese. Da James Rodriguez a Rakitic passando per Boateng fino a Mariano Diaz: ella finestra di gennaio, breve ma spesso e volentieri ricca di sorprese, potrebbero tornare di moda per la Serie A alcuni big delle top europee che hanno accarezzato se non sfiorato la Serie A nella sessione estiva. Ecco il nostro approfondimento.

Calciomercato Serie A, da Rakitic a Vidal e James Rodriguez

Soprattutto nella Liga spagnola sono presenti diversi big che avrebbero potuto approdare - in un caso riapprodare - nel nostro massimo campionato e che quindi potrebbero tornare nel mirino delle 'grandi' italiane nel calciomercato di gennaio, specie se nei mesi a venire dovessero continuare a trovare poco o per nulla spazio. Non possiamo che non partire da James Rodriguez, a lungo il 'sogno' estivo del Napoli. Il patron azzurro De Laurentiis non è andato oltre un'offerta di prestito con annesso diritto di riscatto, a fronte di una richiesta di cessione a titolo definitivo e per una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Così il colombiano tanto desiderato da Ancelotti, e con cui si era raggiunto un accordo di massima, è rimasto al Real Madrid dove è tornato dopo due stagioni passate al Bayern Monaco, che nel giugno scorso decise di non esercitare l'opzione di acquisto. James ha pure giocato la seconda di campionato (57' in campo contro il Valladolid di Ronaldo), infortunandosi subito al soleo della gamba destra. Starà out circa un mese. Il 28enne di Cucuta difficilmente riuscirà a rientrare nelle 'grazie' di Zidane, per cui il suo potente agente Mendes è senz'altro già al lavoro in vista della finestra invernale, quando proprio il Napoli potrebbe ripartire all'assalto e strapparlo alle 'Merengues' alle proprie condizioni.

Gennaio potrebbe essere un mese importante pure per il futuro di, lui completamente fuori dal progetto dei 'Blanços'. Ad oggi, tuttavia, appare difficile chepossano ripensare all'attaccante portoricano, considerato pure l'ingaggio superiore ai 4 milioni netti

Restando in Spagna, ma spostandoci in casa Barcellona, i nomi che potrebbero tornare di moda per la Serie A sono essenzialmente tre: Arturo Vidal, che Antonio Conte accoglierebbe a braccia aperte all'Inter, Umtiti e Ivan Rakitic. Gli ultimi due sono stati nel mirino della Juventus fino agli ultimi giorni. Il francese come possibile rimpiazzo dell'infortunato Chiellini, il campione croato anche per una questione di plusvalenze. Coi blaugrana, i bianconeri hanno discusso di uno scambio con Bernardeschi, poi saltato perché Paratici & Co. avrebbero voluto anche 20 milioni di euro in aggiunta. Non è escluso che lo scambio possa tornare in voga nella finestra di riparazione, dato che Rakitic sembra più che propenso a cambiare aria e che l'ex Fiorentina non appare rientrare nei piani di Sarri. Sempre a proposito di Juve e di nuovo difensore, occhio a Garay del Valencia col quale la 'Vecchia Signora' ha ufficialmente una 'partnershipì'. L'agente dell'esperto centrale argentino è Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Serie A, Boateng può tornare in pista per la Juventus. E Pogba...

Per la difesa juventina potrebbe però tornare in lizza Jerome Boateng, idea negli ultimi due giorni di mercato. Il tedesco è destinato a restare ai margini del Bayern Monaco - dove alla fine ha deciso di rimanere - di Kovac, con il quale ha rotto da tempo (ma nemmeno con Rummenigge i rapporti sono idilliaci...) e a livello di costo del cartellino rappresenterebbe senz'altro una buona opportunità. E' rimasto, anche se contro voglia e al Manchester United, anche Paul Pogba. 'Sogno' della Juventus, adesso per la stessa solo una suggestione perché sarebbe fin troppo azzardato ipotizzare un ritorno di Paratici sul francese nella finestra invernale. I costi di una eventuale operazione sono e sarebbero altissimi, a maggior ragione per una 'Vecchia Signora' piena di esuberi. Ma mai dire mai, oppure impossibile, nel calciomercato...